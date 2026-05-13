元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が12日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。結婚したら幸せになれると思う芸能人にイケメン俳優の名前を挙げた。

番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。MCをお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄、女優の夏菜、お笑いコンビ「エルフ」荒川、森が務める。

MCトーク延長戦で、高橋から「結婚したら幸せになれそうだなと思う芸能人は」と聞かれた森は「アンタッチャブル柴田さん」と即答した。

女性陣から同意する声が上がる中、「そういうこと聞きたいんじゃないのよ。そこで芸人の名前出すのって、置きにいってる感じする」と高橋からダメ出しを受け、「本気?藤木直人さん」と俳優の名前を挙げた。

「見た目もすごくお美しい、かっこいいですし、ずっと見てましたし」と語り、「1回ご一緒したことがあって」と共演経験があることを明かした。

「待機時間が多い番組で、芸人さんもたくさんいらっしゃるのに、その場をまわしたのが藤木さんだった」と藤木のスマートなふるまいに惹かれたことを明かした。