米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］＜モロッコ編・中＞

「あの少年は一体どこから来たんだ」。４年前のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で、決勝トーナメント１回戦でモロッコに敗れたスペインの代表監督（当時）ルイスエンリケは、ピッチを縦横無尽に駆ける一人の選手を憎々しげに見つめた。当時２２歳のＭＦ、アゼディヌ・ウナヒだ。

この大会でアフリカ勢初の４強入りを果たしたモロッコの原動力が、国王のもと官民を挙げて整えた育成環境だ。現在スペイン１部でプレーするウナヒは、１０歳頃にカサブランカ拠点の民間クラブ「クラブ・ラハル」のアカデミーに入門。当時指導したコーチのアリ・レムサフェル（４６）は「貧しい家庭の子だったが、謙虚で、教えたことを素直に吸収した」と懐かしむ。

同クラブは、自らもカサブランカの名門チームの下部組織でプレー経験があり、飲食業などで財をなしたアブデルワーヘド・ラハル・エッスラーミ（５７）が１９９３年に創設した。「お金がなくても、高いレベルにたどりついてほしい」と、会費は無料で、遠征費やユニホーム代はクラブが負担する。

アフリカ最大規模のイスラム教礼拝施設「ハッサン２世モスク」に近い練習場には、欧州のトップレベルでプレー経験がある指導者やメディカルスタッフらが常駐し、８〜２１歳の約１０００人の成長を見守っている。９歳のユセフ・シラズは「ウナヒの活躍で、自分もプロになれると思える。将来は海外で活躍したい」と目を輝かせる。

ウナヒは才能を認められ、１年ほどで首都ラバト近郊の王立アカデミーに移った。２００８年に国王ムハンマド６世が発した「大号令」に沿って開校したエリート養成機関で、国中にスカウト網を広げ、最新のトレーニング施設や医療設備を備える。スポーツを「人間教育や、貧困解消の原動力」と位置づける国王の方針で語学など学業もサポート。多くの有望株が世界へ飛躍している。

今の代表チームは、スペイン生まれのＤＦアシュラフ・ハキミ（２７）（パリ・サンジェルマン）ら欧州移民の子孫もいる。欧州育ちの逸材と、「海外のモロッコ人に頼りっぱなしではいけない」（エッスラーミ）という使命感に導かれた国内の原石たちが融合し、強国の地位を取り戻した。（敬称略）

◆Ｗ杯のモロッコ代表 ２０年ぶりに出場した２０１８年大会は１勝もできず、１次リーグ敗退。２２年大会はベルギー、クロアチア、カナダと同組だった１次リーグを２勝１分けで首位通過。決勝トーナメントではスペイン、ポルトガルを撃破して４強入りし、準決勝でかつての宗主国フランスに０―２で敗れた。