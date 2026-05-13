国民民主党学生部のXが更新されました。

【映像】国民民主党学生部の声明

「【部員に対するハラスメント行為への対応について】

国民民主党学生部では、すべての若者が安心して活動できる環境を整備することが重要な責務であると考えております。

現在、SNS上において、一部で学生部員に対する誹謗中傷、威圧的言動、性的発言、過度な接触行為、その他ハラスメントに該当し得る事案が確認されております。

このような行為は個人の尊厳を損なうものであり、学生部として看過できるものではありません。

当学生部部員に対するハラスメント行為、またはその疑いのある事案を確認された場合は、国民民主党学生部公式X（旧Twitter）のDMまでご連絡いただきますようお願いいたします。

お寄せいただいた内容につきましては、事実確認を行ったうえで、必要に応じて適切かつ厳正に対応いたします。

また、通報者のプライバシーおよび個人情報については、厳重に管理し、保護に努めてまいります。

今後ともすべての若者が安心して挑戦し、活動できる環境づくりに尽力してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）