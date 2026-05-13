最狂のかくれんぼ『レディ・オア・ノット2』8.14日本公開決定 ポスタービジュアルも解禁
映画『レディ・オア・ノット2』が、8月14日より全国公開されることが決まった。併せて、“最強の花嫁”グレースと世界の覇権を争う大富豪たちが勢ぞろいするポスタービジュアルも解禁となった。
【写真】悪夢のバトロワを予感させる『レディ・オア・ノット2』場面カット
本作は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー映画『レディ・オア・ノット』の続編。敗者を待ち受ける衝撃の“人体爆裂”シーンで世界を騒然とさせ、世界的サプライズヒットになったあの凶作が、さらなる狂気と残酷さをまとい、日本公開となる。
血に染まった“ゲーム”を奇跡的に生き延びた花嫁グレース。だが、悪夢はまだ終わっていなかった。その生還劇は闇に潜む世界の支配者たちの目にとまり、彼女は再び標的として選ばれる。新たな舞台は、選ばれし名家が覇権を争う禁断の領域〈カウンシル〉。そこでグレースを待ち受けていたのは、想像を絶する、絶対に勝ち抜かなければならない殺りくゲームだった。
ゴールはただひとつ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」―。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取りつかれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、長年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠でつながれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。
“最強の花嫁”グレース役として“新世代スクリーム・クィーン”サマラ・ウィーヴィングが帰還、妹フェイス役で『アビゲイル』のキャスリン・ニュートンが新たに参加、さらにサラ・ミシェル・ゲラー、デヴィッド・クローネンバーグ、そしてイライジャ・ウッドら“ホラー・レジェンド”も参戦している。
ポスタービジュアルには、受けて立つと言わんばかりの“最強花嫁”グレースと妹フェイス、そして世界の覇権を手にすべく彼らを狙う世界の大富豪たちが勢ぞろい。悪魔ル・ベイルと契約を結んだ世界の六つの名家の代表たちは、それぞれの家系の誇りでもある武器を手に、グレースたちに襲いかかる。グレースたちは、この無慈悲なゲームで追っ手を出しぬき、ゲームを生き延びることができるのか？
映画『レディ・オア・ノット2』は、8月14日より全国公開。
【写真】悪夢のバトロワを予感させる『レディ・オア・ノット2』場面カット
本作は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー映画『レディ・オア・ノット』の続編。敗者を待ち受ける衝撃の“人体爆裂”シーンで世界を騒然とさせ、世界的サプライズヒットになったあの凶作が、さらなる狂気と残酷さをまとい、日本公開となる。
ゴールはただひとつ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」―。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取りつかれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、長年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠でつながれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。
“最強の花嫁”グレース役として“新世代スクリーム・クィーン”サマラ・ウィーヴィングが帰還、妹フェイス役で『アビゲイル』のキャスリン・ニュートンが新たに参加、さらにサラ・ミシェル・ゲラー、デヴィッド・クローネンバーグ、そしてイライジャ・ウッドら“ホラー・レジェンド”も参戦している。
ポスタービジュアルには、受けて立つと言わんばかりの“最強花嫁”グレースと妹フェイス、そして世界の覇権を手にすべく彼らを狙う世界の大富豪たちが勢ぞろい。悪魔ル・ベイルと契約を結んだ世界の六つの名家の代表たちは、それぞれの家系の誇りでもある武器を手に、グレースたちに襲いかかる。グレースたちは、この無慈悲なゲームで追っ手を出しぬき、ゲームを生き延びることができるのか？
映画『レディ・オア・ノット2』は、8月14日より全国公開。