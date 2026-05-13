『TOKYO BURST』“最悪バディ”水上恒司×ユンホの個性が爆発するキャラクター映像解禁
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、異色の経歴を持つ刑事・相葉四郎（水上恒司）＆武闘派エース刑事・チェ・シウ（ユンホ）のキャラクター紹介映像が解禁された。
【動画】“四郎”水上＆“チェ・シウ”（ユンホ）キャラクター紹介映像
ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を内田英治監督により日本オリジナルストーリーでユニバース化する本作。『犯罪都市』シリーズの世界線とつながる本作の舞台となるのは、さまざまな野望と欲望が渦巻く、東アジアの魔都・歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント作品となる。
新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じるのは水上恒司。そして、相葉の“最強のバディ”となるクールな韓国のエリート刑事であるチェ・シウを演じるのは東方神起のユンホ。そんな日韓刑事バディと激突する国際指名手配犯で最狂の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じるのが福士蒼汰。村田の右腕となるキム・フンを演じるのが韓国ミュージカル界のトップスター、オム・ギジュン。
解禁となったキャラクター映像で強烈なインパクトを放つのは、歌舞伎町で生まれ育ち、元暴走族総長という異色の経歴をもつ相葉（水上恒司）だ。
腕っぷしの強さと、血の気の多さで周囲を圧倒する新宿期待の新人刑事・相葉には常識も理屈も通用しない。国際指名手配犯・村田蓮司（福士蒼汰）を追いつめるシーンではコンビニのドアを破壊するほどの勢いで飛び蹴りをお見舞い。さらにすさまじい音と共に超絶石頭で繰り出す最強の頭突きや、愛するプロレス技を惜しみなく繰り出すルール無用のスタイルはこれまでの刑事アクションの枠をはるかに超える破壊力だ。頭から血を流しボロボロになりながらも、「逮捕だ、この野郎」と言い放つ相葉の姿からその破天荒ぶりがうかがえる。
相葉とバディを組むことになったソウル警察庁所属の武闘派エース刑事、チェ・シウ（ユンホ）も負けてはいない。凶悪な犯罪集団を追って来日した彼は、一切の無駄を削ぎ落とした、鋭い攻撃で相手を圧倒。膝蹴りに背負い投げ、さらに一瞬で相手を仕留める必殺の回し蹴りは圧巻のキレを誇る。冷静沈着に敵を追い詰め、「このヤロウ」と鋭い目つきで言い放つ姿からは、内側に秘めた熱い闘争心が垣間見える。
「聞いたことだけに答えろ」と鋭い眼光で相手を睨みつけ、低く凄むように言い放つチェ・シウに対し、すかさず「ここで睨み合うの 俺の仕事なんだよ！」と相葉が思わず笑ってしまうツッコミを入れる一幕も。性格も捜査スタイルも真逆、まさに混ぜるな危険な“最悪バディ”が、混沌（こんとん）とした新宿・歌舞伎町でどのように力を合わせ、巨悪に鉄ついを下していくのか。
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、5月29日より全国公開。
【動画】“四郎”水上＆“チェ・シウ”（ユンホ）キャラクター紹介映像
ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を内田英治監督により日本オリジナルストーリーでユニバース化する本作。『犯罪都市』シリーズの世界線とつながる本作の舞台となるのは、さまざまな野望と欲望が渦巻く、東アジアの魔都・歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント作品となる。
解禁となったキャラクター映像で強烈なインパクトを放つのは、歌舞伎町で生まれ育ち、元暴走族総長という異色の経歴をもつ相葉（水上恒司）だ。
腕っぷしの強さと、血の気の多さで周囲を圧倒する新宿期待の新人刑事・相葉には常識も理屈も通用しない。国際指名手配犯・村田蓮司（福士蒼汰）を追いつめるシーンではコンビニのドアを破壊するほどの勢いで飛び蹴りをお見舞い。さらにすさまじい音と共に超絶石頭で繰り出す最強の頭突きや、愛するプロレス技を惜しみなく繰り出すルール無用のスタイルはこれまでの刑事アクションの枠をはるかに超える破壊力だ。頭から血を流しボロボロになりながらも、「逮捕だ、この野郎」と言い放つ相葉の姿からその破天荒ぶりがうかがえる。
相葉とバディを組むことになったソウル警察庁所属の武闘派エース刑事、チェ・シウ（ユンホ）も負けてはいない。凶悪な犯罪集団を追って来日した彼は、一切の無駄を削ぎ落とした、鋭い攻撃で相手を圧倒。膝蹴りに背負い投げ、さらに一瞬で相手を仕留める必殺の回し蹴りは圧巻のキレを誇る。冷静沈着に敵を追い詰め、「このヤロウ」と鋭い目つきで言い放つ姿からは、内側に秘めた熱い闘争心が垣間見える。
「聞いたことだけに答えろ」と鋭い眼光で相手を睨みつけ、低く凄むように言い放つチェ・シウに対し、すかさず「ここで睨み合うの 俺の仕事なんだよ！」と相葉が思わず笑ってしまうツッコミを入れる一幕も。性格も捜査スタイルも真逆、まさに混ぜるな危険な“最悪バディ”が、混沌（こんとん）とした新宿・歌舞伎町でどのように力を合わせ、巨悪に鉄ついを下していくのか。
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、5月29日より全国公開。