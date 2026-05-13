◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１３日、栗東トレセン

第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京）の１週前追い切りが１３日、東西トレセンで行われ、阪神ＪＦ、桜花賞を連勝したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が牝馬２冠目へ向け、さらなる上昇ぶりを見せつけた。

昨年の最優秀２歳牝馬は栗東・坂路を単走。手綱は終始持ったままだったが、残り２ハロンから自然とギアを上げると、ラスト１ハロンへ向けて徐々に加速。体幹のぶれないスピード感抜群の脚取りで、躍動感たっぷりに５７秒５―１１秒９で駆け抜けた。高野調教師は「リラックスさせながら、人馬のリズムを感じながら、最後まで馬なりで追ってもらいました。予定通りです。全てを含めて、さらにいいコンディションになっている感触はあります」と順調ぶりにうなずいた。

デビュー戦は１２００メートルを使われ、今回はその２倍となる２４００メートルの長丁場となる。それでも母系には四代母の子で９６年に天皇賞・春、有馬記念を制したサクラローレルをはじめ、長距離適性を示す遺伝子がちりばめられている。「うちの調教を信じて、松山を信じて、馬を信じていきます」と笑みを浮かべた指揮官。３度目のＧ１奪取へ向け、期待は高まるばかりだ。（松ケ下 純平）