伊藤千晃「引くぐらいボロ泣きでした」息子との母の日ショットに反響「息子くん絶対イケメン」「素敵なお話」
【モデルプレス＝2026/05/13】モモデルでアーティストの伊藤千晃が、5月11日までに自身のInstagramを更新。母の日のショットを反響を呼んでいる。
【写真】元AAAメンバー「引くぐらいボロ泣きでした」息子抱きしめた母の日ショット
伊藤は「母の日。仕事から帰る私を、眠いはずなのに待っていてくれた」とつづり、写真を複数枚投稿。母の日のプレゼントとして用意された花束を手に持ち、パジャマ姿の息子を抱きしめる姿を披露した。眠たげな息子を愛おしそうに抱きしめる伊藤は「今年は花束も全部自分で選んで、“今までで一番長いお手紙を書いたよ”って伝えてくれました。ライブのあとで心がいっぱいだった私は、涙腺も緩んでて、引くぐらいボロ泣きでした」などと記し、息子への感謝を伝えている。
この投稿に「素敵なお話」「こっちも泣けてきます」「眠たくてもお母さんの為に起きてたんだね」「息子くん絶対イケメン」「可愛いすぎる」「母の日おめでとう」など反響が寄せられている。
伊藤は2017年1月に結婚と妊娠を発表。同年3月にAAAを卒業し、7月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】元AAAメンバー「引くぐらいボロ泣きでした」息子抱きしめた母の日ショット
◆伊藤千晃、息子との母の日2ショット
伊藤は「母の日。仕事から帰る私を、眠いはずなのに待っていてくれた」とつづり、写真を複数枚投稿。母の日のプレゼントとして用意された花束を手に持ち、パジャマ姿の息子を抱きしめる姿を披露した。眠たげな息子を愛おしそうに抱きしめる伊藤は「今年は花束も全部自分で選んで、“今までで一番長いお手紙を書いたよ”って伝えてくれました。ライブのあとで心がいっぱいだった私は、涙腺も緩んでて、引くぐらいボロ泣きでした」などと記し、息子への感謝を伝えている。
◆伊藤千晃の投稿に反響
この投稿に「素敵なお話」「こっちも泣けてきます」「眠たくてもお母さんの為に起きてたんだね」「息子くん絶対イケメン」「可愛いすぎる」「母の日おめでとう」など反響が寄せられている。
伊藤は2017年1月に結婚と妊娠を発表。同年3月にAAAを卒業し、7月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
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