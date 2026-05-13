春季高校野球北海道大会小樽地区予選 ▽２回戦 北照９―２小樽桜陽＝７回コールド＝（１３日、小樽市・エムデジ桜ケ丘）

今春のセンバツ甲子園に出場した北照が９―２の７回コールドで小樽桜陽に勝利し、初戦を突破した。

先発マウンドに上がった尹悠人投手（３年）が１回２死二塁から右前に適時打を許し、先制された。それでも、２回に６番・沢田碧生二塁手（３年）の適時打などで逆転。４回には３番・森寅能左翼手（３年）の３点本塁打などで５点を加えて突き放し、結果的には１４安打９得点の猛攻で３回戦進出を決めた。

初戦敗退のセンバツ後に実施した関西遠征に続き、４月下旬からの東北遠征で強豪校と対戦。青森山田、八戸学院光星、東北といった全国常連校に完敗した。智弁和歌山などに大敗した関西遠征に続き現実を突きつけられ、上林弘樹監督は「ボロ負けばっかり。負けすぎて、史上最低の東北遠征だった。力は本当にない。例年よりかなり低い」と危機感を口にする。

センバツから大幅に背番号やメンバーが入れ替わり、背番号が同じなのはエース右腕の島田爽介（３年）のみ。夏に向けて激しい競争が行われている。北海道の頂点に立った昨秋と比べて苦しいチーム状況だが、その中でも１勝を手にし、指揮官は「きょう勝つことがチームにとってかなり大きいと思っていた。夏のシードをとって、出来るだけリスクなく上に上がっていきたい。きょうの勝ちは夏につながる勝ち」と振り返っていた。