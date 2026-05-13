サカナクション山口一郎「夜の踊り子」ミーム巡るM!LKとの“交換条件”に反響相次ぐ「信じられない裏話」「嬉しすぎて滅」
【モデルプレス＝2026/05/13】サカナクションの山口一郎がパーソナリティを務めるラジオ番組「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）が、5月13日に放送された。山口と5人組ダンスボーカルグループ・ M!LKとの間で交わされたある“交換条件”が話題となっている。
【写真】M!LKに「滅を10回言う」と約束した大物アーティスト
番組で山口は、2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」が海外のTikTok動画で用いられ、世界的なミームとなっていることに言及。山口は自身の楽曲がミーム化されていることについて「めっちゃ嬉しい」「好き勝手やっちゃってください」と述べ、楽曲の二次利用を喜べるようになった理由を「おじさんになったというか、丸くなった」からであるとした。
山口は、ミームに楽曲が使われることの良さは「いろんな人が喜んでくれる」ことだとし、BTSといった著名なアーティストが多数「夜の踊り子」の動画を投稿していることについて喜びをあらわにした。
さらに、山口は同楽曲を使用した動画を12日に投稿したM!LKについても言及。M!LKは山口と同じ音楽レーベル「ビクターエンターテインメント」に所属する後輩であり、以前同社のM!LK担当者に「M!LKが『夜の踊り子』の踊りをアップしたら、オールナイトニッポンで滅を10回言う」と交換条件を出したことを告白。その交換条件のもと、今回M!LKによるTikTok投稿が実現したのだと述べた。
この話はSNS上で大きな反響を呼び、ファンからは「信じられない裏話」「M!LKの話をするときいつも嬉しそう」などのコメントが寄せられた。また、番組放送後には番組公式X（旧Twitter）と山口の公式Xの両方に滅ポーズをする山口の画像が投稿され、約束が果たされた形に。これらの投稿に対しても、「ポーズ上手すぎる」「山口さんがやってくれるなんて、嬉しすぎて滅」などの声が相次いだ。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】M!LKに「滅を10回言う」と約束した大物アーティスト
◆山口一郎、「夜の踊り子」ミームに喜びあらわ
番組で山口は、2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」が海外のTikTok動画で用いられ、世界的なミームとなっていることに言及。山口は自身の楽曲がミーム化されていることについて「めっちゃ嬉しい」「好き勝手やっちゃってください」と述べ、楽曲の二次利用を喜べるようになった理由を「おじさんになったというか、丸くなった」からであるとした。
◆山口一郎、M!LKとの“交換条件”を暴露
さらに、山口は同楽曲を使用した動画を12日に投稿したM!LKについても言及。M!LKは山口と同じ音楽レーベル「ビクターエンターテインメント」に所属する後輩であり、以前同社のM!LK担当者に「M!LKが『夜の踊り子』の踊りをアップしたら、オールナイトニッポンで滅を10回言う」と交換条件を出したことを告白。その交換条件のもと、今回M!LKによるTikTok投稿が実現したのだと述べた。
◆山口一郎のエピソードに反響
この話はSNS上で大きな反響を呼び、ファンからは「信じられない裏話」「M!LKの話をするときいつも嬉しそう」などのコメントが寄せられた。また、番組放送後には番組公式X（旧Twitter）と山口の公式Xの両方に滅ポーズをする山口の画像が投稿され、約束が果たされた形に。これらの投稿に対しても、「ポーズ上手すぎる」「山口さんがやってくれるなんて、嬉しすぎて滅」などの声が相次いだ。（modelpress編集部）
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