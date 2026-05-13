Ｊ１清水は１３日、アウェー岡山戦（１７日）に向けて、三保グラウンドで調整を行い、１１日に１９歳の誕生日を迎えたＭＦ土居佑至が、今後への抱負を語った。ユースから昇格したルーキーは、はにかみながら「プロ１年目というのもありますが、チームの勝利のために少しでも多く貢献していきたい」と意気込んでいる。背番号３３には、地元の友人や家族から誕生日への祝福の連絡も届いた。

百年構想リーグでの出場は、４月２５日の名古屋戦（０●２）のみ。後半途中から１４分間プレーし、ホーム・アイスタでプロデビューを果たした。「外で見るのと、中で実際にプレーするのは感覚が違いました。自分の特徴である攻撃参加は少し出せたと思いますが、決めきるところやプレー強度、判断、クオリティなど、まだまだ課題が残ると感じました」と率直に振り返った。

その経験を踏まえた上で、相手を剥がすターン技術などの向上に取り組んでいる。宮原裕司コーチからは攻撃面でのアイデアについて助言を受けているといい、「自分にはまだまだアイデアがない。そういった部分を引き出してくれています。今はまだまだですけど、自分の中でもアイデアを持ってプレーできるようになりました」と成長を実感。また、身長１６８センチと大きくはなく、プロの舞台で戦い抜くため、フィジカル強化にも力を注いでいる。

同年代には、同じくユースから昇格したＭＦ針生涼太、ＤＦ厳柱映（オム・ジュヨン）がいる。寮生活をともに送り、昼食も一緒にとるなど「一緒に過ごす時間は長い」と笑顔を見せる一方、「ライバルとして、すごく刺激をもらう。いい競争になっています」。夏から始まるＵ―２１リーグも見据え、同世代と切磋琢磨しながら、清水の未来を背負う存在を目指す。（伊藤 明日香）