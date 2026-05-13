「水ダウ」“名探偵津田”コンビのダイアン津田＆森山未唯、CM共演「未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました」
【モデルプレス＝2026/05/13】お笑い芸人・ダイアンの津田篤宏とタレントの森山未唯が出演する日清食品「完全メシ BREAD」の新TVCM「完全メシパーン 篇」が5月13日より関東甲信越エリアで放映される。2人はTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で共演。森山は津田の助手役を演じ、話題となっていた。
【写真】水ダウ「名探偵津田」美女3人が話題沸騰 元子役・アイドルも
撮影現場では、津田と森山の“息ぴったり”な掛け合いが、カメラがまわっている時間以外でもさく裂。本番前やカットの合間に、2人が笑顔で談笑する姿がたびたび見られた。本番が始まると「完全メシ BREAD」を食べさせるシーンを、表情やリアクションを変えながらテンポよく何パターンも撮影。撮影中に津田が口にした「完全メシ BREAD」の数はなんと22個。撮影後には「CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします」とコメント。撮影の苦労を感じさせない、ユーモアたっぷりの津田らしいコメントが随所で飛び出し、スタッフからは笑いがこぼれ、現場は終始和やかなムードに包まれていた。（modelpress編集部）
― 今回のCM撮影の感想を教えてください。
津田：最初は「目を見られへんくらい緊張しました…」って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います。
森山：パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです。
― 津田さんへの質問ですが、50歳を迎えられるにあたり、何か初挑戦してみたいことはありますか？
津田：ハリウッドですかね。…まあ、言うのはタダなんで。でも、ありがたいことに最近はドラマなどにも出させてもらう機会が増えてきて、芸人としてだけじゃなく、“俳優っぽい仕事”にももっと挑戦してみたい気持ちは強くなっています。50歳を迎えるタイミングやからこそ、ちょっと無茶なくらいの夢を持ってるほうがおもろいかなと思っています。
森山：津田さんのハリウッド、すごく見てみたいです。 私も海外でのお仕事は夢のひとつなので、いつかご一緒できたらうれしいです。
― CMをご覧になる皆様に、一言ずつお願いします。
津田：CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から「ああ、しんどい」ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします。それぐらいおいしくて、皆さんにおすすめです。どのタイミングでも合うと思います。朝昼晩、間食、いつでもね。「完全メシ」でございます。ぜひ食べてください。食べた方にはスーを差し上げます。
森山：ふわっとした食感でとても食べやすく、老若男女問わず、すごくおいしいパンだと思います。本当においしかったので、たくさんの人にこのCMを見て、食べていただけたら嬉しいです。
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◆ダイアン津田＆森山未唯、“名探偵津田”コンビがCM共演
撮影現場では、津田と森山の“息ぴったり”な掛け合いが、カメラがまわっている時間以外でもさく裂。本番前やカットの合間に、2人が笑顔で談笑する姿がたびたび見られた。本番が始まると「完全メシ BREAD」を食べさせるシーンを、表情やリアクションを変えながらテンポよく何パターンも撮影。撮影中に津田が口にした「完全メシ BREAD」の数はなんと22個。撮影後には「CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします」とコメント。撮影の苦労を感じさせない、ユーモアたっぷりの津田らしいコメントが随所で飛び出し、スタッフからは笑いがこぼれ、現場は終始和やかなムードに包まれていた。（modelpress編集部）
◆津田篤宏＆森山未唯インタビュー
― 今回のCM撮影の感想を教えてください。
津田：最初は「目を見られへんくらい緊張しました…」って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います。
森山：パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです。
― 津田さんへの質問ですが、50歳を迎えられるにあたり、何か初挑戦してみたいことはありますか？
津田：ハリウッドですかね。…まあ、言うのはタダなんで。でも、ありがたいことに最近はドラマなどにも出させてもらう機会が増えてきて、芸人としてだけじゃなく、“俳優っぽい仕事”にももっと挑戦してみたい気持ちは強くなっています。50歳を迎えるタイミングやからこそ、ちょっと無茶なくらいの夢を持ってるほうがおもろいかなと思っています。
森山：津田さんのハリウッド、すごく見てみたいです。 私も海外でのお仕事は夢のひとつなので、いつかご一緒できたらうれしいです。
― CMをご覧になる皆様に、一言ずつお願いします。
津田：CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から「ああ、しんどい」ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします。それぐらいおいしくて、皆さんにおすすめです。どのタイミングでも合うと思います。朝昼晩、間食、いつでもね。「完全メシ」でございます。ぜひ食べてください。食べた方にはスーを差し上げます。
森山：ふわっとした食感でとても食べやすく、老若男女問わず、すごくおいしいパンだと思います。本当においしかったので、たくさんの人にこのCMを見て、食べていただけたら嬉しいです。
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