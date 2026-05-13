「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、透け感スカートから美脚スラリ「色白で綺麗」「何頭身？」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真「今日好き」5回参加美女「何頭身？」ミニ丈透けスカートから美脚スラリ
瀬川は「最近欲しいものは多幸感」とつづり、ビルの屋上で撮影した写真を複数枚投稿。肩が落ちるデザインの白いオーバーサイズニットにストライプのインナー、透け感があるレースのミニ丈ボトムスを合わせ、スラリとした脚が際立つ姿を披露している。
この投稿には「色白で綺麗」「何頭身？」「大人っぽくて素敵」「ファッションセンス抜群」「可愛すぎる」「憧れのスタイル」「ビジュ最高」「オシャレ」「スタイル良いですね」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真「今日好き」5回参加美女「何頭身？」ミニ丈透けスカートから美脚スラリ
◆瀬川陽菜乃、レースボトムスから美脚披露
瀬川は「最近欲しいものは多幸感」とつづり、ビルの屋上で撮影した写真を複数枚投稿。肩が落ちるデザインの白いオーバーサイズニットにストライプのインナー、透け感があるレースのミニ丈ボトムスを合わせ、スラリとした脚が際立つ姿を披露している。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿には「色白で綺麗」「何頭身？」「大人っぽくて素敵」「ファッションセンス抜群」「可愛すぎる」「憧れのスタイル」「ビジュ最高」「オシャレ」「スタイル良いですね」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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