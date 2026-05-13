◆静岡県学生野球春季リーグ▽優勝決定プレーオフ 日大国際４―３静岡産業大（１３日・しずてつスタジアム草薙）

１２勝２敗で首位に並んだ日大国際と静岡産業大による優勝決定プレーオフが行われた。日大国際が４―３で逆転サヨナラ勝ちを収め、３季連続３１回目の優勝を決めた。１点を先行された９回。同点に追いつき、なお１死一、三塁の好機に代打の高橋玄樹（３年）が右犠飛を放ち、３時間２５分の激闘にピリオドを打った。

打った瞬間に一塁ベンチから選手が飛び出した。サヨナラ打の高橋は「大事な場面で出番があると思って準備していた。飛距離は十分だった」と、ニンマリ。三塁走者の土橋広夢（４年）がサヨナラのホームを踏み、殊勲打のヒーローが仲間にもみくちゃにされて喜びを分かち合った。

今春４月から指揮を執った衣川隆夫新監督（４６）は「３季連続の優勝と、（新聞に）書かれるたびにプレッシャーはあった」と、優勝にホッと一息。苦しい試合を最後の最後にひっくり返し、「選手の力はすごいなって改めて思いました」と、学生たちの頑張りをたたえた。

日大国際は２３日に伊勢ダイムスタジアムで行われる東海地区春季選手権に出場。三重の鈴鹿大、岐阜の中部学院大との３校で戦い、優勝チームに全日本大学選手権（６月８日開幕・神宮ほか）の切符が与えられる。