福岡県嘉麻市の母子生活支援施設に入居していた幼い姉妹が死亡した事件で、警察は長女を殺害した疑いで逮捕した母親を、二女を殺害したとして13日、再逮捕しました。



殺人の疑いで再逮捕されたのは、住居不定のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）です。



警察によりますと、水沼容疑者はことし3月、福岡県嘉麻市にある母子生活支援施設の入居していた部屋で、二女の三華ちゃん（3）の首を電気コードで絞めつけた上、首や腹を刃物で切りつけ、窒息により殺害した疑いです。





調べに対し、水沼容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。水沼容疑者は、長女の二彩ちゃん（4）を殺害した疑いで、すでに逮捕されています。（13日付で処分保留）事件をめぐっては、水沼容疑者が過去に暴力をふるわれた内縁の夫と、施設の部屋で3年間隠れて同居していたことが分かっています。捜査関係者によりますと、水沼容疑者は逮捕前の任意の調べで、事件前に内縁の夫から叱責され「交際以来初めて『嫌い』と言われ、死のうと思った」などと話していたということです。水沼容疑者は現在は「娘2人に対して申し訳ないことをした」と話しているということで、警察は内縁の夫との同居が殺害の動機に影響を与えたとみて、慎重に調べを進めています。