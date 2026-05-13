町田DF昌子源がロングスローのスローワーを務めた

FC町田ゼルビアの元日本代表DF昌子源の“プレー”が話題になっている。

町田は、5月10日にJ1百年構想リーグ第16節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-0で下した。フル出場で勝利に貢献した昌子だが、クラブの武器であるロングスローのスローワーを務めたことで注目を集めた。

立ち上がりの3分だった。右サイドでスローインを得ると、キャプテンの昌子がタッチラインへ。MF林幸多郎やMF増山朝陽、DF望月ヘンリー海輝といったお馴染みのスローワーが不在だったこともあり、昌子がロングスローを担当した。

右サイドの浅い位置からではあったが、助走をつけてスローイン。高さのあるボールはグングン伸び、ゴール前までしっかり届いた。チャンスにはつながらなかったが、驚きの飛距離を示した。

クラブ公式YouTubeがこのシーンの動画を公開すると、ファンも反応。「まさか昌子源までロングスロー出来るとは…」「なんでもできますね」「こんな飛ぶのマジすげぇ」「想像以上に伸びてた」「怪物やん」「えぐすぎ」と驚くのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）