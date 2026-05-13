プロ野球のファーム・リーグは13日、東、中地区と交流戦の合わせて5試合が行われた。

東地区のヤクルトはロッテ戦（戸田）に4―1で逆転勝ち。塩見が7回に決勝の2号ソロを放った。先発・高橋は3回2安打1失点で、3番手の育成選手・竹山が1回を1安打無失点で1勝目（2敗）。ロッテは愛斗が2回の先制2号ソロなど2安打。先発の育成選手・森は7回2安打2失点で3敗目（1勝）。

日本ハム―楽天戦（鎌ケ谷）は9回裏無死で降雨コールドゲームとなり楽天が3―2で勝利。ボイトが2安打1打点、小森、吉野が2安打を放った。先発・前田健は7回5安打7奪三振1失点で2勝目（1敗）。日本ハム先発・有原は5回3安打1失点（自責0）。上川畑が3安打1打点、ドラフト4位・半田（日大藤沢）が2安打。

中地区のハヤテは西武戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に4―3で逆転勝ち。先発・野里が6回2/3を10安打3失点で、2番手・池谷が1/3回を1安打無失点で2勝目（1敗1セーブ）。野口が3安打3打点、広沢が2安打。西武先発の育成選手・川下は6回4安打2失点（自責1）。炭谷が3安打2打点、ドラフト5位・横田（山村学園）が2安打1打点をマークした。

DeNAは巨人戦（ジャイアンツタウン）に4―2で逆転勝ち。先発・藤浪は4回5安打2失点（自責1）。3番手・深沢が4回2安打無失点で2勝目を挙げた。育成選手の高見沢が4安打1打点、加藤とドラフト3位・宮下（東洋大）が2安打。巨人先発の育成選手・園田は5回1/3を9安打2失点（自責1）。ドラフト6位・藤井（浦和学院）と浅野が2安打1打点だった。

中日はファーム交流戦のオイシックス戦（ナゴヤ）に7―3で逆転勝ち。先発の育成選手・マルティネスが5回4安打3失点で2勝目を挙げた。石橋が4回に2号2ラン、辻本が2安打1打点。オイシックス先発・石田は6回4安打9奪三振4失点（自責3）で2敗目（2勝）。小西が2回に5号2ラン。漆原が2安打1打点だった。