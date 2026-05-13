バンダイナムコエンターテインメントは、サッカーアクションゲーム『キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS』をPlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S向けに8月27日に発売することを発表した。STEAM版は8月28日発売となる。

【画像あり】110体以上のプレイアブルキャラを収録しているのが分かるスクリーンショット

本作は、シリーズ最大級のボリュームと大幅にパワーアップしたフィールドアクションを特徴とするサッカーアクションゲーム。原作の「ワールドユース」編を舞台に、原作者・高橋陽一監修によるオリジナルストーリーを楽しめる「ストーリーモード」のほか、オンライン・オフラインでの対戦モードも収録する。

あわせて、「燃えてヒーロー」の楽曲を用いた「ストーリートレーラー」と、高橋陽一による「スペシャルインタビュー」映像が公開された。ストーリートレーラーでは、前作から4年を経て大空翼率いる日本代表が世界の強敵に挑むオリジナルストーリーが描かれる。

ゲーム内容では、スーパームーブにシュート以外のパス、ドリブル、タックル、ブロックが新規追加されたほか、ゴールキーパーとの駆け引きが楽しめるシステムも追加され、スーパーシュートをゴールキーパー視点で体感することも可能となる。

参戦するナショナルチームは全22カ国、プレイアブルキャラクターは110体以上、新規ムーブは150種類以上と、前作『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』を大幅に超えるボリュームを実現している。

BGMは前作に続き牧野忠義が80曲以上すべての作曲を担当する。ストーリーモードでは、プレイヤー自身が日本代表の1人となって戦う「NEW STARS ROUTE」をはじめ、原作のワールドユース編とは異なる「IF」ストーリーも収録される。

パッケージ版および一部ダウンロード版の予約受付も開始された。早期購入／プレオーダー特典として、日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」や、原作内で描かれた「ワールドユース編」の日本代表ユニフォーム、ゲーム内アイテムの先行解放権2種が入手できる。

前作『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』所有者には、南葛中と東邦学園のユニフォーム、ボールカスタマイズ「翼が若林へ叩きつけた挑戦状ボール」が特典として用意される。

ダウンロード版は通常版に加え、DLC「キャラクターセット１～３」がセットになったシーズンパス入りの「アルティメットエディション」、各種ユニフォームなどのデジタルコンテンツが付属する「デラックスエディション」を展開する。

パッケージ版では、高橋陽一描き下ろしのキャラファイングラフ（シリアルナンバー付き）やユニフォーム風Tシャツなどが付属する数量限定の超特装版も用意される。

発売日決定を記念したSNSキャンペーンも開催中。ゲーム公式アカウントのフォローと該当キャンペーン投稿のリポストで応募完了となり、抽選で7名にアニメ『キャプテン翼』声優陣の直筆サイン色紙が当たる。

対象キャラクターは大空翼、カルロス・サンターナ、マーク・オワイラン、エル・シド・ピエール、カール・ハインツ・シュナイダー、ステファン・レヴィン、リカルド・エスパダスの7名。応募期間は5月13日から5月19日23時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）