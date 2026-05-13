けさ、山形県鶴岡市の漁港で８９歳の漁師の男性がうつぶせの状態で海に浮いているのが見つかりました。男性は救助されましたが、その場で死亡が確認されました。

【写真を見る】【現場動画】前日から1人で漁に出ていたか…鶴岡市米子漁港で漁師の89歳男性死亡 心肺停止から数時間経過か 海に転落したいきさつなど調査中（山形）

消防などによりますと、きょう午前７時ごろ鶴岡市温海の米子漁港で「うつぶせの状態で人が浮いている」などと付近住民から通報がありました。

発見されたのは鶴岡市に住む漁師の藤谷豊蔵（ふじや・とよぞう）さん（８９）で、漁港の荷さばき場の近くで見つかったということです。

駆けつけた消防が午前７時すぎに藤谷さんを海から引きあげましたが心肺停止の状態で、死亡が確認されました。

■心肺停止後、数時間経過か

心肺停止後、数時間が経過していたとみられるということです。

関係者によりますと、藤谷さんはタイのはえ縄漁を行っていて、きのう夕方からきょう未明にかけ１人で漁に出ていたとみられます。

警察や酒田海上保安部が、藤谷さんが海に転落したいきさつなどを調べています。