【ひらがなクイズ】ヒントは肌のケア！ 空欄を埋めるひらがな2文字を考えてみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物語を彩る役者の言葉、食卓で見かける鮮やかなハーブ、そして肌のケアに欠かせない身近なアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ふ
ぱ□□
わ□□ん
ヒント：演劇や映画で役者が口にする言葉、乾燥した肌などを守るために塗る保湿剤を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せり」を入れると、次のようになります。
せりふ（台詞）
ぱせり（パセリ）
わせりん（ワセリン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、役者が物語の中で発する言葉、料理に彩りを添えるハーブ、そして肌の健康を保つためのケア用品を組み合わせました。共通の「せり」という音が、ドラマチックな舞台のワンシーンから、食卓の風景、そして日々のセルフケアの習慣までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物語を彩る役者の言葉、食卓で見かける鮮やかなハーブ、そして肌のケアに欠かせない身近なアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ふ
ぱ□□
わ□□ん
ヒント：演劇や映画で役者が口にする言葉、乾燥した肌などを守るために塗る保湿剤を思い浮かべてみてください。
↓
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正解：せり正解は「せり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せり」を入れると、次のようになります。
せりふ（台詞）
ぱせり（パセリ）
わせりん（ワセリン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、役者が物語の中で発する言葉、料理に彩りを添えるハーブ、そして肌の健康を保つためのケア用品を組み合わせました。共通の「せり」という音が、ドラマチックな舞台のワンシーンから、食卓の風景、そして日々のセルフケアの習慣までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)