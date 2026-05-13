「さらっと自宅公開？」竹内涼真、愛犬の日を祝うラブラブショットに反響！ 「溺愛ぶりが最高すぎる」
俳優の竹内涼真さんは5月13日、自身のInstagramを更新。愛犬の日を祝福し、キスをするラブラブなショットを公開しました。
【写真】竹内涼真が愛犬にキス
コメントでは「ねっちゃんの表情みたら涼真くんがたくさん愛を注いでるの分かる 幸せな写真ありがと」「わんちゃんと竹内さんソックリですね」「ねっちゃんもりょうまもどっちもかわいい」「ねっちゃんたくさん愛してあげて!!!!!!」「世界一幸せな犬だ！」「涼真くんの溺愛ぶりが最高すぎる」「可愛すぎ！！！！」と絶賛の声のほか、「さらっと自宅公開？」との声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】竹内涼真が愛犬にキス
「幸せな写真ありがと」竹内さんは「Today is a day to celebrate our beloved dogs（今日は私たちの愛犬を祝う日です）」「I love you, Nero」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目が、愛犬にキスをしているショットです。竹内さんの表情から愛があふれています。また、ソファでくつろぐ愛犬の姿なども載せました。
「ネーロと俺 お誕生日おめでとう」4月26日にも「ネーロと俺 お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ #33歳 #６歳」と、愛犬との写真を公開していた竹内さん。妹のほのかさん、弟の唯人さんと一緒に散歩をする姿も見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)