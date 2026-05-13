【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、アクションフィギュア「トイライズ 超竜神（仮）/ファイヤーダグオン（仮）/ライジンオー（仮）」を発表した。

今回イベント会場の同社ブースでは、「トイライズ」シリーズの商品がずらりと展示されており、「勇者王ガオガイガー」より「超竜神」、「勇者指令ダグオン」より「ファイヤーダグオン」、「絶対無敵ライジンオー」より「ライジンオー」の原型やデコマスなどが初展示されている。

またそれ以外にも、本日5月13日より予約が開始された「トイライズ フォースゲッターロボ」より、フォースゲッター1のデコマスや、フォースゲッター2、フォースゲッター3、フォースイーグル号、フォースジャガー号、フォースベアー号の原型などが展示されている。

「トイライズ 超竜神（仮）」

「トイライズ ファイヤーダグオン（仮）」

「トイライズ ライジンオー（仮）」

「トイライズ フォースゲッターロボ」

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