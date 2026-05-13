ラブリ、娘とのハグショット公開「美人親子」「口元そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】モデルのラブリが5月11日までに自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・36歳モデル「口元そっくり」娘とのハグショット
ラブリは「あなたが最初にだいすきもあいしてるよも教えてくれた私の世界で一番一番可愛い子、お花ありがとう」とつづり、写真を複数枚投稿。長女からの似顔絵や手紙、生まれたばかりの娘の写真などを公開した。モノクロームの写真ではハグをしながら嬉しそうに笑みを浮かべている長女の口元が写っている。
この投稿に「母の日のプレゼント素敵」「手紙が1番泣けますよね」「娘ちゃん絶対可愛い」「美人親子」「口元そっくりですね」「心がほっこりしました」など反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2026年5月3日には第2子の出産を発表した。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・36歳モデル「口元そっくり」娘とのハグショット
◆ラブリ、母の日記念で娘と2ショット
ラブリは「あなたが最初にだいすきもあいしてるよも教えてくれた私の世界で一番一番可愛い子、お花ありがとう」とつづり、写真を複数枚投稿。長女からの似顔絵や手紙、生まれたばかりの娘の写真などを公開した。モノクロームの写真ではハグをしながら嬉しそうに笑みを浮かべている長女の口元が写っている。
◆ラブリの投稿に反響
この投稿に「母の日のプレゼント素敵」「手紙が1番泣けますよね」「娘ちゃん絶対可愛い」「美人親子」「口元そっくりですね」「心がほっこりしました」など反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2026年5月3日には第2子の出産を発表した。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
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