篠田麻里子、レイヤーショートに電撃イメチェン「小顔際立つ」「似合いすぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/13】女優の篠田麻里子が5月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】再婚の40歳元AKB「とても綺麗」レイヤーショートヘア姿
篠田は「今週から始まった新しいドラマの役用に、レイヤーショートにしてもらいました」とつづり、写真を投稿。顎にかからない長さのレイヤーヘアにイメージチェンジした姿を披露し「動きがある髪型だとふわふわな服着たくなるな」と記している。
この投稿には「小顔際立つ」「似合いすぎ」「とても綺麗です」「ショートといえば麻里子様」「どんな姿も素敵」「ドラマ楽しみです」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】再婚の40歳元AKB「とても綺麗」レイヤーショートヘア姿
◆篠田麻里子、レイヤーショートヘア姿を披露
篠田は「今週から始まった新しいドラマの役用に、レイヤーショートにしてもらいました」とつづり、写真を投稿。顎にかからない長さのレイヤーヘアにイメージチェンジした姿を披露し「動きがある髪型だとふわふわな服着たくなるな」と記している。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿には「小顔際立つ」「似合いすぎ」「とても綺麗です」「ショートといえば麻里子様」「どんな姿も素敵」「ドラマ楽しみです」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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