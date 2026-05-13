【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「ゾイド」シリーズのプラモデルを発表した。

同ブースでは、「ダークホーン ハリースペシャル Re／color 2001」や「RPZ-14 サラマンダーF2」をデコマス初公開。また「RZ-007 シールドライガー ver.2.0」の原型も初公開されている。

「D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］」、「D-スタイル シールドライガー ［Clear Parts Append］」、「D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様 ［Clear Parts Append］」などの展示も行なわれている。

【ダークホーン ハリースペシャル Re／color 2001】【RPZ-14 サラマンダーF2】【RZ-007 シールドライガー ver.2.0】【「D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］」、「D-スタイル シールドライガー ［Clear Parts Append］」、「D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様 ［Clear Parts Append］」】

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