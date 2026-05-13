「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」など2商品の2次抽選販売が5月14日16時より実施
【METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット【2次】】 【METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO] 【2次】】 5月14日16時 受付開始予定
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BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」および「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」の2次受注分の抽選受付を5月14日16時に開始する。
過去に11月発送分の受付を終了した2商品に関して、2次抽選応募受付の開始日が決定した。いずれも5月7日に予約受付を開始した商品となっており、早期に受注が終了していた。
【お知らせ】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) May 13, 2026
早期に準備数に達し、2026年11月発送分の受付を終了した以下2商品につきまして、【2次：2026年12月発送分】の抽選応募を5月14日(木)16時より受付いたします。
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