【METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット【2次】】 【METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO] 【2次】】 5月14日16時 受付開始予定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」および「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」の2次受注分の抽選受付を5月14日16時に開始する。

過去に11月発送分の受付を終了した2商品に関して、2次抽選応募受付の開始日が決定した。いずれも5月7日に予約受付を開始した商品となっており、早期に受注が終了していた。

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