テレビ朝日の朝の名コンビが京都“接待旅”に出かける。同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）で司会を務める羽鳥慎一アナウンサーを、同番組コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏が京都で接待する様子が、ＢＳ朝日「あなたの知らない京都旅」（月曜・午後９時）で、１８、２５日に放送される。

２人での旅番組出演は初めて。玉川氏が京大在学中に６年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなどした京都で選んだ場所へ羽鳥をいざなった。玉川氏が日頃から愛飲している玉露を生産する「丸利 吉田銘茶園」を経て、普段は非公開の八瀬の名刹「瑠璃光院」へ。ぜひ見せたかったという「瑠璃の庭」の苔むした庭の前に腰を下ろした２人は、風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら、番組で共に歩んだこの１０年を振り返った。

続いては料亭「菊乃井」へ。ミシュラン三つ星に輝く京料理の名店で、玄関からおもてなしの心を感じるしつらえの意味を知った２人は驚嘆。宿泊は今年３月に祇園で開業した「帝国ホテル 京都」。玉川氏は早くも話題のホテルに宿泊したことがあり、随所に息づくおもてなしの魅力を、経験者ならではの切り口で熱く語った。

翌日は２人の「思い出スポット」巡り。玉川氏が大学時代、当時の彼女と花見デートを楽しんだ「京都府立植物園」、ラーメン激戦区として知られる一乗寺に店を構える「天天有 本店」へ。玉川氏が大学生の頃に足しげく通ったという懐かしい一軒で、青春の記憶が詰まったラーメンを味わいながら、互いの学生時代の思い出話で盛り上がった。

一方、羽鳥がどうしても訪れたかったのが「ニデック京都タワー」。子どもの頃、母に連れて来てもらった場所で、実に４０年以上ぶりの再訪になるとか。玉川氏も今回が初訪問。２人は双眼鏡を覗いたり、記念写真を撮ったりと大興奮！

旅を終え、羽鳥は「最高でした。玉川さんの、特に学生時代の思い出に触れられたのはすごくよかったですね。やっぱりモーニングショーのときの玉川さんは大変なんですよ。批判的な視点を持って発言されていて、時間も限られている中、厳しいことも言われていて。でも、そこを離れると本当にいい方なんです（笑）。今まで以上にモーニングショーの２時間以外の玉川さんが好きになりました」と語り、玉川は「『接待の旅にしよう』と提案したのは僕なんです。僕の中には羽鳥さんに対する感謝の気持ちがあるんですが、お礼として伝えたことはなかった。だから、この機会に“接待”という形で感謝を伝えられたらいいんじゃないかって思いました。羽鳥さんのご接待旅なんだけど、僕自身が楽しませてもらいました」とお互いに大満足の様子だった。