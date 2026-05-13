西武は13日、公式サイトで今月5日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）に来場した観客が麻しん（はしか）陽性と診断されたことを伝え、注意喚起を行った。

「ベルーナドームでの試合における麻しん（はしか）患者発生に伴う注意喚起について」と題し、「このたび、2026年5月5日(火・祝)福岡ソフトバンクホークス戦を観戦されたお客さまが、医療機関での検査の結果、麻しん(はしか)の陽性であったことが判明いたしましたので、お知らせいたします」と伝えた。

「ベルーナドームにご来場いただいた皆さまにつきましては、麻しんを疑う症状(発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等)が現れた場合は、必ず事前に医療機関へご連絡の上、受診いただきますようお願い申し上げます。また、受診の際はマスクを着用し、可能な限り公共交通機関の利用はお控えください」と呼びかけた。

「皆さまに安心して野球観戦を楽しんでいただけるよう、今後も行政機関の指導のもと安全管理に努めてまいります」と結んだ。

また、ベルーナドーム利用時間は「13時00分〜17時10分」、観戦した場所についても「ベルーナドーム ライオンズ外野指定席B【レフト】」と記した。