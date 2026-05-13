ロングヘアをばっさり！ 吉田弓美子のヘアドネーション報告に反響「この日がきましたか」
吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。長年伸ばしてきた髪をカットしたことを明かした。
【写真】長い髪にハサミを入れる吉田弓美子
「吉田 ヘアドネーションしてきました」と報告し、「数年前にヘアドネーションのお話を必要とされている方から聞いて、自分の髪が誰かのお役に立てるのならばと思い伸ばしていました」と、髪を伸ばしてきた理由についてもつづっている。投稿では、美容室の椅子に座り、鏡越しに撮影したショットを公開。カット前のロングヘアは何束にも分けて結ばれており、大胆なイメージチェンジを目前に控えた緊張感も感じさせる一枚となっている。さらに、自らハサミを入れる場面もアップ。結び目の位置は顎ライン付近で、長年大切に伸ばしてきた髪を一気にばっさり切る様子が印象的だ。この投稿にファンからは「結構ばっさりいってるーー！！」「この日がきましたか」「断髪後の髪型、お似合いですね」といったコメントが寄せられていた。吉田は近年、JLPGAのレギュラーツアーでキャディを務めるほか、解説やラウンドリポーターとしても活躍。直近では「NTTドコモビジネスレディス」でラウンドリポーターを務め、「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」では解説ツアーを担当した。ひとつ前の投稿では、久々の現場仕事について「どんな立ち位置になっても、見方が変わっても、トーナメントツアーって本当面白いです」と振り返り、「解説の立場なのに勉強になった」とファンとの交流から刺激を受けたことも明かしている。今後も再びレギュラーツアーの現場に登場する予定で、新たなヘアスタイルとともに、その活躍に注目が集まりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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