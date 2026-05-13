モノトーンコーデでティーイングエリアに立つ元格闘家の魔裟斗 「最強なThe Man 真似したい」とファンも称賛！
日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。今月初め、17年ぶりにラウンドしたことをきっかけに、たびたび練習場に通う投稿が続いているが、今回は「旧K-1時代のスタッフ西脇さんのお誘いでゴルフ行ってきました！」と記すと、早くも2回目のラウンドを楽しんだ様子を写真で公開した。
【写真】元格闘家と元アイドル、異色の2ショット
白のトップスに黒のハーフパンツ、キャップ、シューズ、そしてサングラスというモノトーンコーデでティーイングエリアに立つ姿が凛々しい。2枚目はジャニーズ事務所からアイドルとしてデビューし、現在は俳優として活躍する中村繁之との2ショットだ。「中村繁之さんはこの日からゴルフ2年目に突入らしく色々親切にアドバイス頂きました！」「エンジョイゴルフで楽しかった」と、魔裟斗は今回も同伴プレーヤーとともに和やかなラウンドを満喫したようだ。この投稿を見たファンからは「楽しかったら全て良しです」「完全に大人の男て感じですね」「最強なThe Man 真似したい」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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