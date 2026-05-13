中川翔子、スイカロンパース姿の双子公開「信じられないくらい可愛い」「目の保養」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】歌手でタレントの中川翔子が5月12日、自身のInstagramを更新。スイカのロンパースを着た双子の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「どっちがどっちだか分からない」スイカロンパース姿の双子
中川は「スイカ 双子 スイカロンパース 最高」とスイカの絵文字とともにつづり、写真を投稿。スイカの背景で中川が双子を両膝に乗せたショットや、同じポーズで寝転びカメラを見つめる双子の姿、おもちゃであそぶ姿などを披露している。また中川は「双子は8割くらいスイカでできてるかも 妊娠中スイカ毎日食べまくってたからね」と裏話を記している。
この投稿には「しょこたん美しい」「信じられないくらい可愛い」「子どもたちに着せたことを思い出しました」「目の保養」「食べちゃいたい愛おしさ」「どっちがどっちだか分からない」などとコメントが集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「どっちがどっちだか分からない」スイカロンパース姿の双子
◆中川翔子、スイカロンパース姿の双子の姿公開
中川は「スイカ 双子 スイカロンパース 最高」とスイカの絵文字とともにつづり、写真を投稿。スイカの背景で中川が双子を両膝に乗せたショットや、同じポーズで寝転びカメラを見つめる双子の姿、おもちゃであそぶ姿などを披露している。また中川は「双子は8割くらいスイカでできてるかも 妊娠中スイカ毎日食べまくってたからね」と裏話を記している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「しょこたん美しい」「信じられないくらい可愛い」「子どもたちに着せたことを思い出しました」「目の保養」「食べちゃいたい愛おしさ」「どっちがどっちだか分からない」などとコメントが集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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