メ～テレ（名古屋テレビ）

東海地方では5月16日ごろから30度以上の暑さが予想されています。今やっておきたいのが「エアコンの試運転」です。正しい試運転の方法をメーカーに聞きました。

13日の東海地方は各地で気温が上がり、季節先取りの暑さに。

午後3時までの最高気温は名古屋市で28.5℃、岐阜市は28.9℃、三重県亀山市で28.1℃を観測し、いずれも今季最高となりました。

さらにこの先、名古屋では17日から20日にかけて気温が30度以上の予想で、連日、真夏日になりそうです。

これから使う機会が増えるエアコン。いまの時期に大切なのが「試運転」です。

経済産業省なども、事前に不具合がないか確認する試運転を推奨しています。

このエアコンの試運転、設定温度がポイントだといいますが、何度が適切なのでしょうか。

実はいま、その試運転の方法が、総合電機メーカー「シャープ」のXで6万以上の「いいね」がつくほど、話題になっています。

ポイントは「冷房18度で10分」

そこには「冷房18度 10分。凍えるほど冷えれば問題なし」と書かれています。

では、なぜ18度なのでしょうか。

「シャープ」の担当者に、正しい試運転の方法について聞きました。

「設定温度が室温付近になると冷風がでない場合があるので、低い設定温度にしてもらえることで冷風が出る条件が1つ満たせる。(エアコンの)シリーズによって多少異なるが、16℃か18℃が一番低い設定温度になり、今回は18℃で推奨している」（シャープ担当者）

また時間については、10分ほど運転すると部屋を十分に冷やす風が出ているかどうかを確認できるということです。

「試運転せずに夏場に突入して、『実際にエアコンを動かしたけど動かない』となると、修理までに約1カ月かかってしまう。今この時期に試運転をしてもらうことが非常に重要。 ほこりがない状態で運転してもらうことで運転効率もよくなるので、ほこりの掃除は(試運転の)先にしてもらうのがベター」（シャープ担当者）