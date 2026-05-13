◆ファーム・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の山田龍聖投手（２５）が見事な火消しを披露した。６回に先発・園田が同点に追いつかれ、なおも１死二、三塁の場面で登板。代打・井上をチェンジアップで空振り三振、石上から１４８キロ直球で見逃し三振を奪うと、マウンド上で雄たけびを上げた。「久しぶりのリリーフだったので緊張しました。（出力を）上げていかなければいけない場面だったので、いい方向にいってくれて良かった」と笑顔を見せた。

４月２３日の同・西武戦（同）で完封勝利を挙げるなど２２回１／３連続無失点をマークしたが、その後は失点を重ね、２戦連続で敗戦投手となった。「疲れてきたときにどんなピッチングをするかが大事。山口（２軍投手チーフコーチ）さんとチェンジアップの握り方やリリースの仕方をトラックマンを見ながらやってきて、いいものが見つかっていた」と修正してこの日の好投につなげた。

昨季は６月の交流戦で１軍初登板した左腕。「（先発、救援）どちらでもできるのは強みになる。いい場面での火消しができたのは良かった」。アピールを続け、１軍投手陣に割って入る。