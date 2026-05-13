【5・14オープン】大阪・関西万博で「入店できなかった」“No.1レストラン”が復活 「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」
回転寿司チェーン・くら寿司は、大阪・関西万博で展開した店舗体験をレガシーとして継承する新店舗「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」を5月14日にオープンする。
【写真多数】「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」の内部、万博メニューも復活
くら寿司の大阪・関西万博店は、「回転ベルトは、世界を一つに。」のコンセプトのもと、同社史上最大規模となる座席数と回転ベルトを擁した空間で、70ヶ国の代表料理を寿司と共に回転ベルトで届け、大きな話題となった。期間中にのべ30万人以上が来店し、同社調べで万博No.1レストランとなった。
「行きたかったがそもそも万博会場に入れなかった」「満席で入店できなかった」といった声も多く寄せられるなか、なんば千日前に“移転”が実現。面積は同社最大となる898.07平米、回転ベルトは128.3メートル、座席数は台湾の高雄時代大道店と同じ288席と、同社最大規模、万博店に匹敵する広さとなる。
万博店からは、抗菌寿司カバーのオブジェ、座席、テーブル、回転ベルトなどを移設。廃棄プラスチックを再利用したレジカウンターや、天井の巨大な皿のグラフィックなど、象徴的な要素も再現した。
さらに、世界の料理を再現した特別メニューや、「回転ベルトは、世界を一つに。」というコンセプトを表し、赤と青の手が握手する形をモチーフとした特別仕様の寿司カバーも復活する。前方には各国の料理、後方には寿司メニューが、一体となって回転ベルト上を流れる。
■店舗名：「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」
住所：大阪府大阪市中央区千日前2丁目8-4 延田ビル3階
営業時間：11:00〜24:00
【写真多数】「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」の内部、万博メニューも復活
くら寿司の大阪・関西万博店は、「回転ベルトは、世界を一つに。」のコンセプトのもと、同社史上最大規模となる座席数と回転ベルトを擁した空間で、70ヶ国の代表料理を寿司と共に回転ベルトで届け、大きな話題となった。期間中にのべ30万人以上が来店し、同社調べで万博No.1レストランとなった。
万博店からは、抗菌寿司カバーのオブジェ、座席、テーブル、回転ベルトなどを移設。廃棄プラスチックを再利用したレジカウンターや、天井の巨大な皿のグラフィックなど、象徴的な要素も再現した。
さらに、世界の料理を再現した特別メニューや、「回転ベルトは、世界を一つに。」というコンセプトを表し、赤と青の手が握手する形をモチーフとした特別仕様の寿司カバーも復活する。前方には各国の料理、後方には寿司メニューが、一体となって回転ベルト上を流れる。
■店舗名：「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」
住所：大阪府大阪市中央区千日前2丁目8-4 延田ビル3階
営業時間：11:00〜24:00