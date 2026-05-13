フィギュアスケートの坂本花織選手が記者へまさかの逆質問を繰り出しました。

13日、現役引退会見を行った坂本選手は、ミラノ・コルティナオリンピックで、個人・団体共に銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。

華麗なスケーティングに加え出来栄え点を加点するほどのジャンプには安定感も備わる坂本選手の演技。

自身の武器は一言で何かと尋ねられると、「武器、、、武器、、、」と悩んだ末に、「後半のほうですけど、スケートの伸びだったり、スケート人生の前のほうはジャンプの迫力が自分の持ち味だし、むしろそれで自分は戦っていくと思っていた。シニアに上がって1〜2年はジャンプを成功させないと勝てない、ジャンプで加点を稼ぐんだという気持ちで戦ってた。後半になってきてスケーティングを学ぶ機会も増えて、スケートの伸びだったり疾走感だったりが武器になってきて」と一通り答えますが、一言で答えることに苦戦します。

すると突然「なにか思い浮かびますか」と逆質問。「挙手制でどうぞ」と記者らに答えを求めました。「なんか学校みたいになっちゃった」と会場中が笑顔になりました。