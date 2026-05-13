「非常に難しい決断だった」日本と戦うスウェーデン、バルサの20歳レフティ＆堂安の同僚MFがW杯メンバー落選。指揮官が説明「年齢や経験のバランスも考慮」
スウェーデンサッカー協会は現地５月12日、北中米ワールドカップで日本とも対戦するスウェーデン代表メンバー26人を発表した。
現地メディア『Fotbollskanalen』によれば、チームを率いるグレアム・ポッター監督が、選外となったバルセロナのFWルーニー・バルドグジとフランクフルトのMFヒューゴ・ラーションに言及した。
先日にラ・リーガ制覇を決めたバルセロナでプレーする20歳の前者は、今季ここまでの19試合に出場し、１得点・１アシストをマークした。
一方、堂安律の同僚である21歳の後者は、ブンデスリーガで25試合に出て、２得点・２アシストを記録している。
50歳のイングランド人指揮官は、２人の落選について「非常に難しい決断だった」と切り出し、こう説明している。
「ワールドカップのメンバーを選ぶのは、軽い気持ちでできることではない。一人の人間として、そして父親として、選手を外すことがどれほどつらいかはよく分かっている。私の決定はいくつかの要素に基づいている。完璧な答えがあるわけではないし、様々な意見があるのも当然だ。
ポジション争いでは、現時点で彼らよりも評価が高い選手がいる。また、26人が長期間をともに過ごすため、チームのまとまりや人間関係、年齢や経験のバランスも考慮する必要がある。彼ら２人は大好きだし、将来が非常に楽しみな選手たちだ」
北中米W杯でグループFに入ったスウェーデンは、６月14日にチュニジア、20日にオランダ、25日に日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地メディア『Fotbollskanalen』によれば、チームを率いるグレアム・ポッター監督が、選外となったバルセロナのFWルーニー・バルドグジとフランクフルトのMFヒューゴ・ラーションに言及した。
先日にラ・リーガ制覇を決めたバルセロナでプレーする20歳の前者は、今季ここまでの19試合に出場し、１得点・１アシストをマークした。
50歳のイングランド人指揮官は、２人の落選について「非常に難しい決断だった」と切り出し、こう説明している。
「ワールドカップのメンバーを選ぶのは、軽い気持ちでできることではない。一人の人間として、そして父親として、選手を外すことがどれほどつらいかはよく分かっている。私の決定はいくつかの要素に基づいている。完璧な答えがあるわけではないし、様々な意見があるのも当然だ。
ポジション争いでは、現時点で彼らよりも評価が高い選手がいる。また、26人が長期間をともに過ごすため、チームのまとまりや人間関係、年齢や経験のバランスも考慮する必要がある。彼ら２人は大好きだし、将来が非常に楽しみな選手たちだ」
北中米W杯でグループFに入ったスウェーデンは、６月14日にチュニジア、20日にオランダ、25日に日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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