「非常に難しい決断だった」日本と戦うスウェーデン、バルサの20歳レフティ＆堂安の同僚MFがW杯メンバー落選。指揮官が説明「年齢や経験のバランスも考慮」

「非常に難しい決断だった」日本と戦うスウェーデン、バルサの20歳レフティ＆堂安の同僚MFがW杯メンバー落選。指揮官が説明「年齢や経験のバランスも考慮」