松任谷由実×MISIAの対談が実現！ドラマ『ラジオスター』主題歌「舟いっぱいの幸を」について語り合う

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松任谷由実が、5月17日・24日に放送されるMISIAのレギュラーラジオ番組『MISIA 星空のラジオ ～Sunday Sunset～』（NHK-FM）にゲスト出演することが発表された。

■MISIAならではの“ユーミン楽曲考察”にユーミンも歓喜

MISIAがデビューした1998年以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきたふたり。3月からNHK総合で放送中の夜ドラ『ラジオスター』（毎週月曜～木曜 22時45分から放送中）のMISIAが歌唱する主題歌「舟いっぱいの幸を」では、ユーミンが作詞作曲を手掛け、大きな注目を集めている。

その縁もあって実現した今回のラジオ共演。ドラマの舞台でもあり、ふたりにとってもゆかりの深い石川・能登の思い出から、主題歌の歌詞に込めた思い、そしてレコーディングの意外な舞台裏まで、たっぷりと語り合った。

また、夜ドラ『ラジオスター』主演の福地桃子もボイスメッセージで出演。彼女がどのように主題歌を聴き、何を感じたのか、語っていく。

番組2週目では、ユーミンが2025年に発表したアルバム『Wormhole/Yumi AraI』や、現在ふたりがそれぞれ行っている長期間のツアーの話題も。デビューから53年経ってもなお進化を続けるユーミンの創作活動を中心にトークが展開された。

さらにMISIAが「ユーミンの描写がすごい1曲」もセレクト。選曲理由とともにオンエアする。

■番組情報

NHK-FM『MISIA 星空のラジオ ～Sunday Sunset～』

05/17（日）17:00～18:00

05/24（日）17:00～18:00

出演：MISIA

ゲスト：松任谷由実

ボイスメッセージ出演：福地桃子 ※17日のみ

■関連リンク

『MISIA 星空のラジオ ～Sunday Sunset～』番組サイト

https://www4.nhk.or.jp/hoshizora/