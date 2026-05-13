アサックス <8772> [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期非連結比17.6％増の60.8億円になり、27年3月期も前期比4.3％増の63.4億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を20円→22円(前の期は20円)に増額し、今期も22円を継続する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比35.1％増の15.5億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の67.8％→66.6％に低下した。



※26年3月期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は１株当たりの利益水準を高めるべく収益力の向上に努め、その収益力を基準に企業体質の強化と今後の事業展開に必要な内部留保等を考慮したうえで、株主の皆様に対しては積極的に利益を還元していくことを基本方針といたしております。上記方針に基づき、2026年３月期の期末配当予想につきましては、業績が順調に推移したこと等を踏まえ、前回予想の１株当たり20円から２円増配し、１株当たり22円に修正いたします。なお、本件は2026年６月開催予定の第57回定時株主総会に付議する予定です。