サニーサイドアップグループ <2180> [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:45)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比80.6％増の24.4億円に拡大し、通期計画の22.5億円に対する進捗率が108.6％とすでに上回り、さらに5年平均の90.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常損益は1.9億円の赤字(前年同期は2.8億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



同時に、TOBに伴い、従来15円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比75.2％増の8.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.1％→13.8％に上昇した。



株探ニュース