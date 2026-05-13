カナミックネットワーク <3939> [東証Ｐ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の10億円に拡大したが、通期計画の20.5億円に対する進捗率は49.2％となり、5年平均の48.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比22.8％増の10.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比37.8％増の5.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の29.5％→32.6％に上昇した。



株探ニュース