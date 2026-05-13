観月ありさが博多の屋台を満喫、プライベート感あふれる夜景ショットに反響 中洲に「奇跡の九頭身」
俳優の観月ありさ（49）が11日、自身のインスタグラムを更新。福岡・博多を訪れた際のプライベートショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「遭遇してみたかった」博多の屋台を満喫するプライベート感あふれる観月ありさ
観月は「博多 チャリチョコキャップで 終演後に屋台 最高」とつづり、夜の中洲エリアを背景に撮影した写真や、にぎわう屋台の様子を投稿。キャップにデニムジャケットを合わせたラフなスタイルで、川沿いの夜景を楽しむ自然体の姿を披露した。
投稿では、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の終演後に屋台を訪れたことも報告。「#博多」「#博多屋台」「#川沿い」などのハッシュタグも添えられており、福岡の夜を満喫した様子が伝わる内容となっている。
コメント欄には「福岡にようこそ！」「奇跡の九頭身…遭遇してみたかったです」「ナースのお仕事の時から、まったく変わらない美しさと、スタイルの良さは羨ましすぎます」といった声が続々。また、「博多楽しんでくれて嬉しい」「地元を歩きよる…!!」と、現地ファンからの歓迎コメントも多く寄せられていた。
【写真】「遭遇してみたかった」博多の屋台を満喫するプライベート感あふれる観月ありさ
観月は「博多 チャリチョコキャップで 終演後に屋台 最高」とつづり、夜の中洲エリアを背景に撮影した写真や、にぎわう屋台の様子を投稿。キャップにデニムジャケットを合わせたラフなスタイルで、川沿いの夜景を楽しむ自然体の姿を披露した。
コメント欄には「福岡にようこそ！」「奇跡の九頭身…遭遇してみたかったです」「ナースのお仕事の時から、まったく変わらない美しさと、スタイルの良さは羨ましすぎます」といった声が続々。また、「博多楽しんでくれて嬉しい」「地元を歩きよる…!!」と、現地ファンからの歓迎コメントも多く寄せられていた。