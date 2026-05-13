サカナクション・山口一郎、“推し”加藤小夏と「夜の踊り子」ミーム再現 今度は“漕ぎ手役”に「まさか山口がそっちかいw」
サカナクション・山口一郎が、“推し”と公言している俳優・加藤小夏のインスタグラムに登場し、バズ中の「夜の踊り子」ミームを再現。今度は山口が“船の漕ぎ手役”を務め、反響を呼んでいる。
【動画】シュール…！サカナクション・山口一郎、“推し”加藤小夏と「夜の踊り子」ミーム再現
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と組み合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散。5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では、上昇率73.7％で1位を獲得。きょう5月13日に確定した2026年5月12日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」では再生数92.6万回（925,987回）を記録し1位を獲得した。
山口自身も4月25日に配信された自身のYouTube番組『サカナクション山口一郎の深夜も雑談中。』や、5月9日に行われたサカナクションのデビュー19周年記念YouTubeライブ配信で、“ミームダンス”を披露し話題に。SNSでは「本家が合わせに行くパターンwww」などの声が上がっていた。
そんな中、加藤のインスタグラムでは「夜の踊り子 with ichiroyamaguchi」と添えた動画が公開。加藤が船首で踊る“少年役”を担当し、その後ろで山口が“漕ぎ手役”として登場した。
コメント欄には、山口本人も顔文字で反応。ファンからも「まさかの一郎さんが漕ぎ手」「まさか山口がそっちかいw」「ご本人船漕いでる」「夢のコラボやん」「本人とコラボはおもろい」「最高の再現やろこれおもろ過ぎる」などの声が寄せられている。
【動画】シュール…！サカナクション・山口一郎、“推し”加藤小夏と「夜の踊り子」ミーム再現
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と組み合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散。5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では、上昇率73.7％で1位を獲得。きょう5月13日に確定した2026年5月12日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」では再生数92.6万回（925,987回）を記録し1位を獲得した。
そんな中、加藤のインスタグラムでは「夜の踊り子 with ichiroyamaguchi」と添えた動画が公開。加藤が船首で踊る“少年役”を担当し、その後ろで山口が“漕ぎ手役”として登場した。
コメント欄には、山口本人も顔文字で反応。ファンからも「まさかの一郎さんが漕ぎ手」「まさか山口がそっちかいw」「ご本人船漕いでる」「夢のコラボやん」「本人とコラボはおもろい」「最高の再現やろこれおもろ過ぎる」などの声が寄せられている。