井ノ原快彦×若林正恭、タッグで新番組？ DMM TVがツーショット投稿
DMM TVの公式SNSが、13日に更新。井ノ原快彦、オードリーの若林正恭によるツーショットで『アップデートストライキ』と書かれたパネルを持つ写真がアップされた。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
Xでは「この2人がまさかのタッグ！？ここに、新たな名コンビ誕生。5/15(金) 17時解禁！続報をお楽しみに」と告知されている。
3月28日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』内で、若林が「井ノ原（快彦）さんとお仕事が一緒だったんですよ。連絡先を交換して。オレにしては珍しく（その後）井ノ原さんとご飯を食べに行ったんですよ。焼き鳥屋さん」と告白。
井ノ原がさまざまな経験をしていることから、自身の悩みなどについても話すことができたとしつつ、その場で相方の春日俊彰に関するトークにもなり、春日が『ANN』内で自身の小説『青天』の感想を話していたことに驚いたという話をしたと紹介。
その上で「そうしたら、井ノ原さんがバッグをゴソゴソし始めて。もしかしたら、会計かなって思ったら、バッグから『青天』取り出して『サインしてください！』って。コの字のカウンターだったんだけど、びっくりして。けっこう声張っちゃって『僕が井ノ原さんにサインするなんて、あってはならないことでしょう！』って言っちゃったの。そうしたら、コの字のカウンターがドッと沸いた」と貴重な交流を打ち明けていた。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
Xでは「この2人がまさかのタッグ！？ここに、新たな名コンビ誕生。5/15(金) 17時解禁！続報をお楽しみに」と告知されている。
3月28日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』内で、若林が「井ノ原（快彦）さんとお仕事が一緒だったんですよ。連絡先を交換して。オレにしては珍しく（その後）井ノ原さんとご飯を食べに行ったんですよ。焼き鳥屋さん」と告白。
その上で「そうしたら、井ノ原さんがバッグをゴソゴソし始めて。もしかしたら、会計かなって思ったら、バッグから『青天』取り出して『サインしてください！』って。コの字のカウンターだったんだけど、びっくりして。けっこう声張っちゃって『僕が井ノ原さんにサインするなんて、あってはならないことでしょう！』って言っちゃったの。そうしたら、コの字のカウンターがドッと沸いた」と貴重な交流を打ち明けていた。