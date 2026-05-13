◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)

新たな正捕手として期待されるDeNA松尾汐恩選手が、「これからベイスターズを背負っていかないといけない」と強い思いを語りました。

これまで正捕手として28試合に出場していた山本祐大選手が、12日にソフトバンクへのトレード移籍が決定。代わって松尾選手が、エース・東克樹投手と今季初めてバッテリーを組みました。

結果は東投手に「今まで通りの僕らしい投球を引き出してくれた」といわせる貫禄のリードで6回無失点に導き、打撃でも2回に先制打を放つなど3打数2安打1打点と猛アピールしました。

試合前には、球場で山本選手と言葉を交わし、「頑張れよ。頑張ってとにかくケガをするな」と声をかけられた松尾選手。正捕手の座を占めるには、またとない機会に「複雑な気持ちもありますし、いろいろ感じる部分はありますが自分がこれからベイスターズを背負っていかないといけないですし、より強く自覚を持てたと感じました」とコメントしました。

さらに、“先輩”山本選手から沢山の学びを得たといい、「試合の気持ちの作り方もそうですし、祐大さんの技術面やいろんな所を見て僕も勉強させてもらった。『考えすぎるな。もっと自分の持ってる感性を大事にしろ』(という言葉)は覚えてます」と話しました。