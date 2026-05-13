「服欲しいけどたくさんは買えない、、」って人に！【ハニーズ】手持ち服がこなれる「優秀ベスト」

新しい服が欲しいけれど、物価高で財布がピンチ……。そんなときの救世主になるのが、手持ち服にプラスワンしやすいベスト。今回は【ハニーズ】から、コーデに新鮮な表情を添えてくれるアイテムをご紹介。涼しげなクロシェ編みや、ポンチョ風のシルエットを採用したこなれ感たっぷりなベストで、ワンランク上のおしゃれを楽しんで。

クロシェ風ベストでコーデに華やかなアクセントを

【ハニーズ】「クロシェ風ベスト」\2,980（税込）

涼しげな透け感のあるクロシェ編みのベストは、春夏コーデにうってつけ。華やかな柄と裾のスカラップが、装いに女性らしいニュアンスを添えてくれます。薄手のトップスにプラスワンするだけで、ガラッと雰囲気が変わりそう。ワンピースやスカートと合わせたフェミニンなコーデはもちろん、カジュアルコーデに投入して甘さをちょい足しするのもおすすめ。

楽ちんおしゃれが楽しめるポンチョ風

【ハニーズ】「ポンチョ風ベスト」\2,480（税込）

ナチュラルな風合いのこちらのベストは、ポンチョ風のゆるっとしたシルエットが特徴。裾には前後差があり、気になる腰まわりをカバーしてくれそうです。肌寒い日は長袖シャツやカットソーの上に重ねて、気温の高い日は一枚でも着られて、季節の変わり目の即戦力になってくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。