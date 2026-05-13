「え？ 知らない！」セルフレジで店員に呼び止められた客 → 未精算を指摘されると、逆ギレして！？

最近多くのスーパーで導入されているセルフレジ。店舗の人件費削減などには貢献するのでしょうが、トラブルも多くあると聞きます。これは筆者が実際にスーパーのセルフレジで遭遇したトラブルのエピソードです。

セルフレジ

先月、私がスーパーへ買い物へ行った時のことです。

そのスーパーは有人レジの隣にセルフレジが設置されていて、多くのお客さん達が利用しています。

私がセルフレジを利用していると、隣に60代くらいの女性がやって来ました。

女性のカゴにはかなりの量の商品があったのですが、なぜか私よりも早く会計が終了。

私が自分の分を精算していると、セルフレジの出口のところで「お客様！」と隣にいた女性が声をかけられていたのです。

レシートの提示

セルフレジの出口では店員さんにレシートを見せるルールなのですが、どうやらその女性はレシートの提示をしなかったようで「レシートを拝見します」という店員さんの声が。

店員さんに対し、その女性は「急いでるんだけど！」と文句を言い出しました。

チェックする店員さんは一人しかいなかったため、セルフレジの出口には列ができ始めていました。