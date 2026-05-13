タレントのpecoが、母の日に長男がカードを作ってくれたことを明かした。母子2ショットの写真を公開し、フォロワーから「とっってもかわいいです ぺこちゃんおつかれさまです」などと共感の声が届いている。



【写真】愛犬に靴下を引っ張られた瞬間のpecoの表情、かわいい！

pecoは10日に更新したインスタグラムで「Happy Mother's Day 息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いてくれていた言葉 ''Thank you for making me safe！'' に感動して涙が出た」と投稿。「わたしをママにしてくれてありがとう 自分のお母さんふくめ世界中のママ、いつもありがとう！毎日おつかれさま！スーパーヒーロー！」と世の母親に向けてメッセージを送った。Pecoは長男との2ショットを投稿しており、写真について「P.S. 息子とアリソンという我が子たちに挟んでもらってかわいく記念写真撮ろうと思ったけど、アリソンはなぜかテンションぶちあがってて、隣に座ってくれないどころかわたしの靴下ひっぱり攻撃がはじまった瞬間のショット」と説明した。アリソンは愛犬で、pecoのインスタに時折登場している。



フォロワーから「息子ちゃんの絵がほんっっっとうに可愛いです」「ペコちゃんの表情面白い！カードめちゃかわいいし色使いめちゃうまい尊敬です笑」「なんだかもう、本当にかわいすぎるよ、リンクさんもぺこりんも」などとメッセージが届いている。



pecoは2016年にryuchellさんとの結婚を発表｡18年7月にリンク君を出産し､22年に離婚｡ryuchellさんは23年7月に急逝した｡



（よろず～ニュース編集部）