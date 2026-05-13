¡Ø¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥é¥ô¡Ù¥¸¥ç¥ó¤ÎºîÉÊ¤ËÌµ¼«³Ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥Ã¥×À¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#47
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#47
¡Ø¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¡Ù°ì¼þ²ó¤Ã¤ÆB¥á¥í¤Î·àÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë´®Ç½¤·¤¿¤¤
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ø¥ë¥×¡ª¡Ù¡Ê1965Ç¯8·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£¡Ø¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥é¥ô¡Ù
¡¡º£²ó¤Î2¶Ê¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤BÌÌ¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÃÏÌ£¤Ã¤Á¤ã¤¢ÃÏÌ£¤ÊÃ»¤¤¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¹¥¤ß¤Î¶Ê¤é¤·¤¯¡¢¼¡ºî¡Ø¥é¥Ð¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ½¸È×¤Ë¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¤¢¤¤¤Ä¡Ù¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¤òÀ©¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿2¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê±ÑÊÆ¤Ç¼ýÏ¿¶Ê¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥é¥Ð¡¼¡Á¡Ù¤Î¼¡¤Î¡Ø¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡Ù¤«¤é¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥é¥ô¡Ù¤ò¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¡Ö¥¸¥ç¥ó¤¬·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤¨¤¨¶Ê¤Ç¤Ã¤»¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡ÊÆÃ¤Ë»îÄ°¥ê¥ó¥¯ºÆÀ¸»þ´Ö¡Ö0:08¡×¤«¤é¤ÎA¥á¥í¡Ë¤¬¼Â¤ËÍ¥Èþ¤Ç¡¢¤«¤Ä±¤¤òÆ§¤ó¤ÇÆ§¤ó¤ÇÆ§¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤È¤Î¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤¤¤¤¡£¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¡Û
¡¡¤½¤·¤ÆºÆÀ¸»þ´Ö¡Ö0:33¡×¤«¤é¤Î¥µ¥Ó¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈJ¥Ý¥Ã¥×Åª¡£º£¤ÎÆüËÜ¤ÇÃ¯¤«¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤é¡¢Ê¡»³²í¼£¤ÎÆ±Ì¾¶Ê¡Ê1994Ç¯¡Ë¤è¤ê¤âÇä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤¶Ê¤ò¥¸¥ç¥ó¤¬·ù¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â²Î»ì¤â°ìµéÉÊ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢À¸¤Êý¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¸åÇ¯¤Î¥¸¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²æËý¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¼«¤é¤Î¥Ý¥Ã¥×À¤ËÌµ¼«³Ð¤Ê¥¸¥ç¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥Ã¥×À¡×¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ØÌ´¤Î¿Í¡Ù
¡¡¸¶Âê¤Ï²Î¤¤½Ð¤·¤Î²Î»ìÆ±ÍÍ¡Ö¥¢¥¤¥ô¡¦¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥·¡¼¥ó¡¦¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¡£°ÕÌ£¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¸«¤¿Èà½÷¤Î´é¡×¤Ç¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Ìë¤âÈà½÷¤ÎÌ´¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È²Î¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÌ´¤Î¿Í¡×¡£
¡¡¤º¤Ã¤È¥¸¥ç¥ó¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¤¬¡¢Ì´¤«¤é³ÐÀÃ¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ø¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥é¥ô¡Ù¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤Èº£¤Ç¤â¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»äÆ±ÍÍ¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÌ´¤Î¿Í¡Ù¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼4¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¡Ö¥Æ¥¤¥¯3¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿´°À®ÈÇ¤Ë»ê¤ëÁ°¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Ä°¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö±éÁÕ¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤â¨¡¨¡¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤ä¤Ê¡×¡£
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£