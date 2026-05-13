『風、薫る』直美が藤田に伝えた提案が通り… 第34回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第34回（14日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされて。一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…
今回は、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされて。一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…
今回は、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。