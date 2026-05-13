水上恒司＆ユンホ（東方神起）出演の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』、“個性爆発”キャラ紹介映像が解禁
俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（ユンホ）の個性が爆発するキャラクター紹介映像が解禁となった。
【動画】“破天荒！”水上恒司＆ユンホ（東方神起）キャラ紹介シーン
同映像で強烈なインパクトを放つのは、歌舞伎町で生まれ育ち、元暴走族総長という異色の経歴をもつ相葉。腕っぷしの強さと、血の気の多さで周囲を圧倒する新宿期待の新人刑事・相葉には常識も理屈も通用しない。国際指名手配犯・村田蓮司（福士蒼汰）を追い詰めるシーンではコンビニのドアを破壊するほどの勢いで飛び蹴りをお見舞いする。
さらに凄まじい音と共に超絶石頭で繰り出す最強の頭突きや、愛するプロレス技を惜しみなく繰り出すルール無用のスタイルは、これまでの刑事アクションの枠をはるかに超える破壊力。頭から血を流しボロボロになりながらも、「逮捕だ、この野郎」と言い放つ相葉の姿からその破天荒ぶりがうかがえる。
相葉とバディを組むことになったソウル警察庁所属の武闘派エース刑事、チェ・シウも負けてはいない。凶悪な犯罪集団を追って来日した彼は、一切の無駄を削ぎ落とした、鋭い攻撃で相手を圧倒する。膝蹴りに背負い投げ、さらに一瞬で相手を仕留める必殺の回し蹴りは圧巻のキレを誇る。冷静沈着に敵を追い詰め、「このヤロウ」と鋭い目つきで言い放つ姿からは、内側に秘めた熱い闘争心が垣間見える。「聞いたことだけに答えろ」と鋭い眼光で相手を睨みつけ、低く凄むように言い放つチェ・シウに対し、すかさず「ここで睨み合うの 俺の仕事なんだよ！」と相葉が思わず笑ってしまうツッコミを入れる一幕も。性格も捜査スタイルも真逆、まさに混ぜるな危険な“最悪バディ”が、混沌とした新宿・歌舞伎町でどのように力を合わせ、巨悪に鉄槌を下していくのか。2人の化学反応が引き起こす、本格アクションと、思わず笑みがこぼれる痛快なエンターテインメントとなっている。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
【動画】“破天荒！”水上恒司＆ユンホ（東方神起）キャラ紹介シーン
同映像で強烈なインパクトを放つのは、歌舞伎町で生まれ育ち、元暴走族総長という異色の経歴をもつ相葉。腕っぷしの強さと、血の気の多さで周囲を圧倒する新宿期待の新人刑事・相葉には常識も理屈も通用しない。国際指名手配犯・村田蓮司（福士蒼汰）を追い詰めるシーンではコンビニのドアを破壊するほどの勢いで飛び蹴りをお見舞いする。
相葉とバディを組むことになったソウル警察庁所属の武闘派エース刑事、チェ・シウも負けてはいない。凶悪な犯罪集団を追って来日した彼は、一切の無駄を削ぎ落とした、鋭い攻撃で相手を圧倒する。膝蹴りに背負い投げ、さらに一瞬で相手を仕留める必殺の回し蹴りは圧巻のキレを誇る。冷静沈着に敵を追い詰め、「このヤロウ」と鋭い目つきで言い放つ姿からは、内側に秘めた熱い闘争心が垣間見える。「聞いたことだけに答えろ」と鋭い眼光で相手を睨みつけ、低く凄むように言い放つチェ・シウに対し、すかさず「ここで睨み合うの 俺の仕事なんだよ！」と相葉が思わず笑ってしまうツッコミを入れる一幕も。性格も捜査スタイルも真逆、まさに混ぜるな危険な“最悪バディ”が、混沌とした新宿・歌舞伎町でどのように力を合わせ、巨悪に鉄槌を下していくのか。2人の化学反応が引き起こす、本格アクションと、思わず笑みがこぼれる痛快なエンターテインメントとなっている。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。