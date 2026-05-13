昨季限りで現役を引退した元プロ野球選手の沢村拓一氏（38）が11日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲストとして初出演。憧れていたスーパースターとの思い出を語った。

巨人、ロッテ、レッドソックスと日米3球団でプレーした沢村氏は単独でのゲスト。今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

オープニングから「200（キロ）からがウエートなんで。200（キロ）まではエクササイズです」とさすが筋トレマニアぶりを明かしてMCの2人を驚かせ、高3時に進学先の大学選びをする際には「俺は名門じゃねぇと行かねーぞ」と思っていたことなどをほほ笑みながらぶっちゃけた沢村氏。

裏表のない沢村氏を中心に楽しくトークが続くなかで、レッドから「プロに入った時に“うわぁ〜！”って思った方っていらっしゃいます？」と聞かれた。

すると、「初めて見た時、やっぱ高橋由伸さん、感動しましたね」と桐蔭学園、慶大を経てドラフト1位での巨人入り、そして巨人監督就任と華々しい経歴を誇る高橋由伸氏（51）の名前を出すと「下敷き使ってたんで」と笑わせる。

大ファンだったスーパースター由伸。「若い時、話せなかったですね」と回想したが、その後、ある時のロッカールームでの出来事だ。ロッカーに多数のグラブを持ち込んでいる、その大好きな人に「由伸さん、一個くださいよ」と思い切って声をかけたのだという。

すると、当時の背番号24は「なんでお前にあげなきゃいけねーんだよ」とピシャリ。選手にとって大事な大事なグラブ。断られるのも当たり前だった。

だが…。

「…って言って5分後にくれるんですよ」と目尻が下がっちゃう沢村氏。上田は「何そのツンデレ！」と大喜びだったが、沢村氏は現在もそのグラブを「家に飾ってあります」と明かし、憧れの先輩を脳裏に描いて終始うれしそうだった。